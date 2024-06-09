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Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert cevap! ''Haddini bilsin''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.06.2024 13:40
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Fenerabahçe'den Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Dursun Özbek, "İki tane başarısız başkan konuştu. İkiside en çok Galatasaray şampiyonluğu yaşadılar. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu." dedi.

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a sert cevap! ''Haddini bilsin''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün düzenlenen programda kendisine ithamda bulunulmasının ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a yanıt verdi.

"NASIL KONGRE OLDUĞUNU GÖRDÜK!"

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"Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!"

"HİÇBİR FAYDASI YOK!"

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"Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu."

ALİ KOÇ İÇİN FLAŞ SÖZLER!

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"Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin"

"ALİ BEY HADDİNİ BİLSİN!"

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"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!"

"İKİ TANE BAŞARISIZ BAŞKAN KONUŞTU"

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"İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu."

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Aziz Yıldırım Dursun Özbek Ali Koç fenerbahçe galatasaray
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