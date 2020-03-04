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Dursunbey Belediye Meclisinde İdlib şehitleri unutulmadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.03.2020 09:27 | Son Güncelleme

İdlib’de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, Dursunbey Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Toplantısı’nda unutulmadı.

Dursunbey Belediye Meclisinde İdlib şehitleri unutulmadı

İdlib’de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, Dursunbey Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Toplantısı’nda unutulmadı. Meclis’te bulunan 3 partinin üyeleri ortak bir bildiri yayınladı. Dursunbey Belediye Meclisi İdlip’te Türk askerlerine yapılan alçak saldırıyı ortak hazırlanan bildiri ile kınadı. Meclisin hemen başında okunan ortak bildiri sonrası, şehitlerin ruhlarına fatiha okundu.
Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Dursunbey Belediye Meclis 1. Başkanvekili Sadettin Aslan, "İdlip’te düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimizi rahmetle anıyoruz. Meclisimizde bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti üyelerinin ortak bildirisini okutuyorum" dedi.
Belediye Meclisi adınana okunan bildiride;"27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kalleş hava saldırısı sonucu, namlusunu Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejim unsurları, hain saldırıda 34 kahraman evladımızı şehit etmiş, 32 evladımız ise gazi olmuştur. Tüm vatan evlatları gibi Dursunbeyli hemşehrilerimizin temsilcileri olarak bizlerinde acısı büyüktür, milletimizin başı sağ olsun.Bu alçak ve menfur saldırıyı, millet iradesinin tecellisi olan Dursunbey Belediye Meclisi’ndeki aşağıda imzası bulunan tüm parti üyeleri olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün öncelikle siyasi yöntemlerle olması gerektiğini yıllarca ifade etmemize rağmen, neredeyse tüm Dünya Devletleri buna duyarsız kalmış, sabrımızı zorlamış sonuçta da bu büyük ve şanlı operasyon başlamıştır.Şanlı Ordumuzun verilen her görevi her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine Dursunbey Belediye Meclisi olarak inancımız tamdır. Dursunbey Belediye Meclisi olarak bizlere emanet edilen hemşehrilerimizin demokratik temsil sorumluluğu çerçevesinde bu alçak saldırıyı bir ve beraber olarak kınıyor, Bahar Kalkanı Harekâtında ortak bir anlayışla şanlı Ordumuzun, Devletimizin yanında olduğumuzu Aziz Milletimize ve kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.
Mecliste tüm üyelerin imzası ile yayınlanan bildirinin ardından şehitlerin ruhuna fatiha okundu.

Dursunbey Belediye Meclisinde İdlib şehitleri unutulmadı

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