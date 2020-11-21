Dursunbey ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Umarlar kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dursunbey’in kırsal Umurlar Mahallesi’nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20’den itibaren karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubu’nun Ayşebacı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.



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