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Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes kesti

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye Triatlon Federasyonu Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali Dursunbey’de gerçekleşti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali Dursunbey’de gerçekleşti. Yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar nefes kesti.
Dursunbey’i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dursunbey Kros Duatlonu, Dursunbey Saz mesire alanında gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar ilçede ilgi görürken, binlerce vatandaşta yarışları yakından takip etti.
Minikler, yıldız, genç, elit, yaş grubu ve paraduatlon kategorilerinde gerçekleşen yarışlarda sporcular ilk olarak koşu, sonrasında ise bisiklet parkurunda ter döktüler. 8 Mart Kadınlar günü sebebi ile kadın sporculara ücretsiz olarak gerçekleştirilen yarışlarda Dursunbey Belediyesi tarafından kadınlar gününe özel hediyeler de kadın sporculara hediye edildi. En fazla 40 kilometre en kısa ise 3.7 kilometre alanlardan oluşan parkurda sporcular zorlu anlar yaşarken, özellikle çamur ve zorlu arazi şartları yarışa damga vurdu. Tren yolundan bisikletleri ile geçen sporcular için tren seferleri durdurulurken, nehir, köprü ve tünel geçişleri sporcular için farklı bir deneyim oldu. Yarışlar sonrası ödül töreni start bölgesi olan Saz mesire alanında gerçekleşti. Ödül törenine Dursunbey kaymakam vekili Bilal Ölmez, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye Triatlon Fedarasyonu Başkanı Bayram Yalcınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Ödül töreninde konuşan federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya; “Dursunbey Kros duatlon müsabakaları çok keyifli mücadelelere sahne oldu. Dursunbey gerçekten bizim sporumuz ve camiamız için çok önemli bir yere sahip. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışlarımızı bundan sonraki süreçlerde de gerçekleştirmek istiyoruz. Dereceye giden tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.
Yarışlara ev sahipliği yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bu etkinliği Dursunbey’de yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Bahçavan Duatlonun ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek Federasyon Başkanı Yalçınkaya’ya teşekkür etti. Dursunbeyli sporcuların da derece aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Bahçavan önümüzdeki yıllarda bu yarışları devam ettireceklerini söyledi.
Yarışlarda elit kategorisinde Zülfü Karabulut, engelliler kategorisi olan paraduatlonda Nezat Özdemir finişi göğüsleyerek Türkiye şampiyonu oldular. Yarışların diğer kategorilerinde dereceye giren sporcular ise Türkiye Triatlon Fedarasyonun resmi web sitesinde yayımlandı.

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