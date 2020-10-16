Dursunbey Naipler Viyadüğünün yapına başlandı

Dursunbey-Balıkesir (D-230) karayolunun 42. Kilometresinde yer alan Naipler viyadüğünün yapımı başladı. Yaklaşık 50 Milyon TL’ye mal olacak viyadüğün 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Balıkesir ile Dursunbey arasında devam eden duble yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genişletme çalışmalarının sürdüğü yolun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan hem keskin Naipler virajlarını ortadan kaldıracak hem de mesafeyi kısaltacak olan viyadüğün yapımına başlandı.

Altı ay içerisinde yapımının tamamlanması hedeflenen Naipler viyadüğünün toplam uzunluğu 250 metre olacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren şantiye sorumlusu Nihat Karaman, 8 aks 16 temelden oluşacak olan viyadüğün yüksekliğinin ise 40 metre olacağını belirtti. Toplam 13 Bin metreküp betonun kullanılacağı viyadükte 2250 ton demirin kullanılacağını ifade eden Karaman, teslimin ise 6-7 içinde yapılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Viyadüğün kullanıma başlanmasının ardından onlarca ölümlü kazanın meydana geldiği bölgede ki keskin virajlar ortadan kalkacak.

