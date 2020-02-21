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Dursunbey TOKİ’nin temeli atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.02.2020 19:22 | Son Güncelleme

Dursunbey’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 3.

Dursunbey’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 3. Etap TOKİ’de temel atma töreni gerçekleşti.
Toplu Konut İdaresi tarafından 2019 yılı Temmuz ayında ihalesi yapılan ve geçtiğimiz aylarda yüklenici firma tarafından yapımına başlanan 3. Etap TOKİ konutlarında zorlu zemin açma çalışmalarının ardından temel atma töreni gerçekleşti. Tamamen taş zeminde aylardır kırma işlemi gerçekleştiren yüklenici firma, binaların yapımında böylelikle başlamış oldu.
Yeni TOKİ’nin Yandere bölgesinde bulunan inşaat alanında 21 Şubat Cuma günü temel atma töreni gerçekleşti. Temel Atma törenine Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Müftüsü Ali İşbakan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Belediye Meclis üyeleri ve 2017 yılında başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde bir konuşma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, TOKİ konutlarının süreci ile ilgili açıklamalarda bulunurken, konutların yeniden ihale edilerek başlamasına vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Yüklenici firmanın aylardan bu yana santim santim taş kırarak bu aşamaya getirdiğini ifade eden Başkan Bahçavan, firma yetkililerine de teşekkür etti. TOKİ’lerde 2017 yılında alınan ilk 157 başvurunun öncelikli olacağını vaz geçen hak sahiplerinin yerine ise önümüzdeki aylarda yeni başvuruların alınacağını hatırlattı. Ödeme şartları ile ilgili sürecin de önümüzdeki aylarda belli olacağını ifade eden Başkan Bahçavan TOKİ konutlarının hayırlı olmasını temenni etti. Yüklenici firma yetkilileri de yapımı devam eden TOKİ ile ilgili teknik bilgiler verirken, 18 bin metrekerelik alana oturacak olan yeni TOKİ’de 160 konutun inşa edileceğini, bu kontların 100 tanesinin 2+1 şeklinde 85 metrekare, 60 tanesinin ise 3+1 bürüt 115 metrekare şekilde yapılacağını hatırlattı.
2021 Mayıs ayında konutların tesliminin yapılacağı 3. etap TOKİ temel ama töreninde konuşmaların ardından ise İlçe Müftüsü Ali İşbakan tarafından dua okundu. Okunan duaların ardından ise adaklık kurban kesilerek temel atma töreni son buldu.

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