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Dursunbey’de 112 İstasyonu için yer tahsis edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Dursunbey’de ikincisi açılacak olan 112 istasyonu için Dursunbey Belediyesine ait arsa, İlçe sağlık müdürlüğüne 30 yıllığına tahsis edildi.Coğrafi olarak çok geniş bir yüzölçümüne sahip Dursunbey ilçesinde ikinci 112 istasyonu açılıyor.

Dursunbey’de 112 İstasyonu için yer tahsis edildi

Dursunbey’de ikincisi açılacak olan 112 istasyonu için Dursunbey Belediyesine ait arsa, İlçe sağlık müdürlüğüne 30 yıllığına tahsis edildi.
Coğrafi olarak çok geniş bir yüzölçümüne sahip Dursunbey ilçesinde ikinci 112 istasyonu açılıyor. Eski devlet hastanesi yanında geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanarak hizmete açılan, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası bünyesinde ki 112 acil servisi, ikinci istasyon ile yeni devlet hastanesi karşısında bulunan arazide konumlanacak.
Dursunbey Belediyesine ait arsa düzenlenen protokolle 2050 yılına kadar İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi. İlçe Sağlık Müdürü Fatih Kılıç ile birlikte protokole imza aran Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan geniş bir coğrafyaya sahip Dursunbey’de ikinci 112 istasyonunun açılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Bahçavan; “Bilindiği gibi İlçemiz 1952 kilometrekare yüzölçümü ile ilimizin ve hatta bölgemizin en büyük coğrafyasına sahip bir ilçe. Bu sebeple özellikle acil müdahale bünyesindeki kurumlarımız zaman zaman bazı zorluklar yaşıyorlar. İl Sağlık müdürümüz Fevzi Yavuzyılmaz ve İlçe Sağlık Müdürümüz Fatih Kılıç ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda İlçemizde ikinci bir 112 istasyonuna ihtiyacı olduğu kanısına vardık. Bizde Dursunbey Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyarak yeni devlet hastanesi karşısındaki alanı İlçe Sağlık müdürlüğümüze tahsis etme kararı aldık. Burada bulunan 300 metrekarelik alan 30 yıllığına sağlık hizmetlerine yönelik tesis yapılmak amacı ile kullanılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Tahsis ile İlçe sağlık müdürlüğüne devri yapılan alana önümüzdeki aylarda 112 istasyonunun konuşlandırılacağı ve İlçede hizmet vereceği bildirildi.

Dursunbey’de 112 İstasyonu için yer tahsis edildi

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