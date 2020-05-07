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Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında salgının göründüğü 17 binanın İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınması kararlaştırıldı.Dursunbey’de son günlerde artan korona virüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı.

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında salgının göründüğü 17 binanın İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Dursunbey’de son günlerde artan korona virüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı. Öğlen saatlerinde trafiğe kapatılan İlçenin merkez cadde ve sokaklarının ardından virüs salgınının göründüğü binalarda da karantina uygulaması kararı alındı. Buna göre merkez Üçeylül, Ferah, Çakmak ve Bozyokuş mahallelerinde bulunan toplam 17 bina kurul kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi.

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