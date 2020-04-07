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Dursunbey’de caddeler sessiz

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri sonrası hareketliliğin azaldığı Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde bulunan caddeler havadan görüntülendi.Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebi ile Ülke genelinde alınan tedbirler cadde ve sokaklara yansıyor.

Koronavirüs tedbirleri sonrası hareketliliğin azaldığı Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde bulunan caddeler havadan görüntülendi.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebi ile Ülke genelinde alınan tedbirler cadde ve sokaklara yansıyor. Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde de alınan tedbirler sonrası sosyal alanlarda hareketlilik azalırken, vatandaşların büyük kısmı tedbirlere uyuyor.
İlçe alınan tedbirler sonrası drone ile görüntülenirken, görüntülerde vatandaşların araçlarını cadde ve sokaklara park ettikleri ve hareketliliğin kısmen azaldığı gözlendi.

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