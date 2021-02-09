YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

09.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için tarihi bir karara imza atarak oy birliği ile Başkan Bahçavan’a tam yetki verdi.Geçtiğimiz hafta sonu yaptığı müjdeler olsun hashtag’i ile sosyal medyada Doğalgaz’ın ilçeye geleceği müjdesinin sinyallerini veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe halkının dört gözle beklediği müjdeyi Belediye Meclisinde verdi.Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın olağanüstü meclis oturumu çağrısıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Dursunbey ilçe merkezini dahil edilmesi hususunda lisans genişleme başvurusu için işbirliği yapılması ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için tarihi bir karara imza atarak oy birliği ile Başkan Bahçavan’a tam yetki verdi.
Geçtiğimiz hafta sonu yaptığı müjdeler olsun hashtag’i ile sosyal medyada Doğalgaz’ın ilçeye geleceği müjdesinin sinyallerini veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe halkının dört gözle beklediği müjdeyi Belediye Meclisinde verdi.
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın olağanüstü meclis oturumu çağrısıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Dursunbey ilçe merkezini dahil edilmesi hususunda lisans genişleme başvurusu için işbirliği yapılması ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile Dursunbey Belediyesi’nin ortak hareket etmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu Meclis Üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Dursunbey’de ilk etapta taşıma sistemi ile kurulacak olan Doğalgaz sisteminin, önümüzdeki yıllarda BOTAŞ hatta bağlanmasının hedeflendiği ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Doğalgaz tanklarının yerleştirileceği bölgenin de Belediye tarafından tahsis edileceğini söyledi. 2021 yılında kazılara başlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bahçavan, Aksa Gazla görüşmelere başladıklarını söyledi.
Önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir açıklama yapacağını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediye Meclisinin ardından önümüzdeki perşembe günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde de bu kararın meclisin gündemine alınacağını sözlerine ekledi.

Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma’dan sahte rakı ve şarap operasyonu

Jandarma’dan sahte rakı ve şarap operasyonu

Ayvalık’ta yıllarca kullanılamayan tarihi çeşmeler suya kavuştu

Ayvalık’ta yıllarca kullanılamayan tarihi çeşmeler suya kavuştu

Burhaniye’de 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı

Burhaniye’de 75 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı

Burhaniye’de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Burhaniye’de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.