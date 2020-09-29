Dursunbey’de EBA Seferberliği

Dursunbey’de EBA eğitim ağına ulaşamayan 961 öğrenci için kurumlar harekete geçti. Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Müftülük eğitim için aynı protokolde buluştu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli, eğitsel elektronik içerik ağı EBA’da eğitimler devam ediyor. Özellikle canlı dersler sebebi ile internet ve tableti olmayan öğrenciler derslere katılamıyor. Bu sebeple harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dursunbey Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma vakfı ve İlçe müftülüğü ortak bir projeye imza attı.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülecek olan protokol kurumların katılımı ile imzalandı. İlçe Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin ve İlçe Müftüsü Ali İşbakan protokole imza atarak EBA ulaşım sorununun önüne geçmek için projeyi hayata geçirdiler. Proje kapsamında Dursunbey Belediyesi internet bulunmayan 39 mahallede kurulacak EBA noktasına mobil ve Telekom altyapısı ile internet ulaştıracak. Sosyal Yardımlaşma vakfı elektronik cihazı bulunmayan öğrencilere tablet hediye edecek. İlçe müftülüğü ise kırsal mahallelerde bulunan camilerin uygun yerlerini EBA hizmet noktası olarak tahsis edecek.

Proje hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların internete, EBA’ya ulaşımda ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir aydan bu yana çalışma yürüttüklerini ifade eden Gökdemir, İnternet altyapısı olup internet bağlantısı olmayan 21 mahalle tespit ettiklerini söyledi. 18 mahallede ise internet altyapısının olmadığını belirlediklerini ifade eden Gökdemir, bu mahallelere Dursunbey Belediyesinin mobil operatörler aracılığı ile internet vereceğini söyledi. İnternet bağlantısı olmayan 40 mahallede ise sim kart destekli tablet dağıtılacağını söyledi. Gökdemir; “İlçemizde 961 öğrenci tespit ettik. Bununla ilgili olarak Belediyemiz, sosyal yardımlaşma vakfı, kaymakamlığımız ve müftülüğümüz ile ortak bir çalışma yürüttük. Bugünde bir protokolle bu çalışmamızı nihayete erdirdik. Protokol kapsamında ki amacımız 961 öğrencimize EBA’ya ulaşıma imkân sağlamak. Bilindiği gibi ilçemizde 14 merkezde şu an EBA destek noktaları aktif olarak çalışmakta. Ayrıca gençlik merkezinde de EBA destek noktası var. Dileyen öğrencilerimiz buralarda bilgisayarlarda derslerini takip edebilmekte. Bizim hedef kitlemiz bilgisayara ve internete erişimi olmayan öğrencilerimizi tespit etmek ve bu öğrencilere bu hizmeti ulaştırabilmekti. Bugün imzalanan protokolle umut ediyorum ki 961 öğrencimize de en kısa sürede ulaşmış olacağız” dedi.



