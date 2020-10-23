Dursunbey’de Göreve Başlayan Orman Personellerine Meslek Eğitimi

Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüklerine 2020 yılı içerisinde atanan personele Kişisel Gelişim Ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında Dursunbey’de göreve başlayan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarının göreve hazırlanmaları amacıyla Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi” Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde 21-22 Ekim tarihleri arasında 2 gün süre ile yapıldı.

Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire başkanı Murat Çevirme, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Dursunbey ve Alaçam işletme Müdürleri ile 2020 yılında ataması yapılan Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Eğitim; Bölge Müdürü Birol Dündar’ın açılış konuşması ile başladı. Eğitimin ilk gününde Daire Başkanı Murat Çevirme tarafından Kurum aidiyeti ve Kurum Kültürü ,Orman Koruma Mevzuatı ve Sosyal Medya Algı yönetimi eğitimleri verildi. Eğitime daha sonra Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da katılım sağlayarak katılımcılara bilgi birikim ve tecrübelerini paylaştı. Eğitimin ikinci gününde Kişisel gelişim uzmanı Recep Çetinkaya tarafından etkili iletişim ve protokol kuralları eğitimleri verildi. Eğitime hatıra fotoğrafı çekilerek son verildi.

