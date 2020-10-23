YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbey’de Göreve Başlayan Orman Personellerine Meslek Eğitimi

Dursunbey’de Göreve Başlayan Orman Personellerine Meslek Eğitimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüklerine 2020 yılı içerisinde atanan personele Kişisel Gelişim Ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi yapıldı.Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında Dursunbey’de göreve başlayan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarının göreve hazırlanmaları amacıyla Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi” Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde 21-22 Ekim tarihleri arasında 2 gün süre ile yapıldı.Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire başkanı Murat Çevirme, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Dursunbey ve Alaçam işletme Müdürleri ile 2020 yılında ataması yapılan Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.Eğitim; Bölge Müdürü Birol Dündar’ın açılış konuşması ile başladı.

Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüklerine 2020 yılı içerisinde atanan personele Kişisel Gelişim Ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında Dursunbey’de göreve başlayan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarının göreve hazırlanmaları amacıyla Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimi” Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde 21-22 Ekim tarihleri arasında 2 gün süre ile yapıldı.
Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire başkanı Murat Çevirme, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Dursunbey ve Alaçam işletme Müdürleri ile 2020 yılında ataması yapılan Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.
Eğitim; Bölge Müdürü Birol Dündar’ın açılış konuşması ile başladı. Eğitimin ilk gününde Daire Başkanı Murat Çevirme tarafından Kurum aidiyeti ve Kurum Kültürü ,Orman Koruma Mevzuatı ve Sosyal Medya Algı yönetimi eğitimleri verildi. Eğitime daha sonra Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da katılım sağlayarak katılımcılara bilgi birikim ve tecrübelerini paylaştı. Eğitimin ikinci gününde Kişisel gelişim uzmanı Recep Çetinkaya tarafından etkili iletişim ve protokol kuralları eğitimleri verildi. Eğitime hatıra fotoğrafı çekilerek son verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Kayserispor’a sevindirici haber
Kayserispor’a sevindirici haber
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi
GÜNCELLEME - Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı
GÜNCELLEME - Kars merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'te 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Fındık fiyatları üreticileri memnun etti
Fındık fiyatları üreticileri memnun etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
12:58
İkindi
15:56
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Dedebaş Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Bandırma Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu’nda hasat başladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu’nda hasat başladı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.