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Dursunbey’de huzur ve güven denetimleri

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.12.2020 16:42 | Son Güncelleme

Dursunbey’de 2020 yılının son günlerinde "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti.

Dursunbey’de 2020 yılının son günlerinde "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleşti. Denetimlere polis vatandaşları Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına karşı da uyardı.
Dursunbey’in çeşitli caddelerinde uygulama yapan polis şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol etti. Asayişve trafik polislerinin yer aldığı denetimlerde ekipler, şüpheli gördükleri araçlarda aramayaptı. Denetimlerde trafik ekipleri de sürücü belgelerini inceledi. Sürücülerin ve vatandaşların pandemi kuralları ve maske takıp takmadıklarını da inceleyen ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara da ceza kesti.
Denetimlerde ayrıca GBT sorgulaması da yapıldı.

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