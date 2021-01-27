YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbey’de kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü

Dursunbey’de kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü

27.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğle saatleri sonrası etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğle saatleri sonrası etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Öte yandan Kepsut ilçesinde kar yağışına sevinen vatandaşların oyun havası sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dursunbey’de sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından başlayan ve bir anda etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kurak geçen bir yılın ardından gelen kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Beyaz bereketin tadını çıkarttıklarını ifade eden vatandaşlar, yağışların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Öte yandan Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası oyun havası eşliğinde oynayan vatandaşların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:26
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Barış Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı

Tümad’dan Yeşil Vatana 25 bin fidan

Tümad’dan Yeşil Vatana 25 bin fidan

Sındırgı ve Gönen ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Sındırgı ve Gönen ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.