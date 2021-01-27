Dursunbey’de kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğle saatleri sonrası etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Öte yandan Kepsut ilçesinde kar yağışına sevinen vatandaşların oyun havası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dursunbey’de sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından başlayan ve bir anda etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kurak geçen bir yılın ardından gelen kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Beyaz bereketin tadını çıkarttıklarını ifade eden vatandaşlar, yağışların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öte yandan Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası oyun havası eşliğinde oynayan vatandaşların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

