YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbey’de kentleşmeye önem veriliyor

Dursunbey’de kentleşmeye önem veriliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey İlçe girişinin önümüzdeki yaz aylarında çok farklı bir görünüm ile Kentleşmeye uygun hale getirileceğini söyledi.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından ’Sözümüzü Tutuyoruz’ başlığı ile yaptığı açıklamada, İlçe girişimi modern kentleşmeye uygun bir hale getirdiklerini söyledi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey İlçe girişinin önümüzdeki yaz aylarında çok farklı bir görünüm ile Kentleşmeye uygun hale getirileceğini söyledi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından ’Sözümüzü Tutuyoruz’ başlığı ile yaptığı açıklamada, İlçe girişimi modern kentleşmeye uygun bir hale getirdiklerini söyledi. Yapımı tamamlanan çevre yolunda başlatılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bahçavan, esentepe kavşağına 25 metrelik bayrak direği ile yine aynı bölgeye ilçeyi temsil eden bir anıtın yerleştirileceğini söyledi.
Başkan Bahçavan açıklamasında; "Sözümüzü Tutuyoruz. Seçim döneminde hemşehrilerine sözünü verdiğimiz birçok projeyi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda İlçemiz girişini kentleşme projemize uygun bir hale getiriyoruz. Yaptığımız peyzaj çalışmaları sonrası önümüzdeki yaz aylarında çok farklı bir İlçe girişi ile karşınızda olacağız. Yeni kavşak ve refüjlerimize ağaç dikimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Şanlı Türk Bayrağımız’da 25 metrelik direkte ömüzdeki haftalarda Esentepe kavşağımızda dalgalanacak. Estetik bir güzelliğe sahip olacak refüjlerimiz, hem çim hem de renkli çakıl taşları ile modern bir görünüme sahip olacak. Ormanları ile ün yapan ilçemizi simgeleyen, 10 metre büyüklüğündeki özel anıtımız da, Mart ayı başlarında Esentepe Camii yanında bulunan geniş alandaki yerini alacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:05
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.