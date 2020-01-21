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  4. Dursunbey’de üşüyen kimse kalmayacak

Dursunbey’de üşüyen kimse kalmayacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde saha taraması başlattı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde saha taraması başlattı. Ekipler soğuk hava sebebi ile üşüyen ve yardıma muhtaç vatandaşları tespit edecek.
Dursunbey Belediyesi, yine örnek bir proje ile sahaya çıktı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın talimatı ile harekete geçen 15 kişilik Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, ev ev dolaşarak saha araştırması yapacak. Soğuk havalarda yardıma muhtaç olan vatandaşları tespit edecek olan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem yakacak hem de soba yakma hizmeti verecek. Mevcut 30 vatandaşın evinde soba yakma hizmetini sürdüren Dursunbey Belediyesi, saha araştırması ile gerçek ihtiyaç sahiplerine de ulaşmış olacak.
Konu hakkında Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklamada, "15 kişiden oluşan sosyal hizmetler müdürlüğü ekiplerimiz, kimsesiz, gariban, yaşlı hemşehrilerimizin soğuk kış günlerinde ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla ziyaretlere başladı. Muhtarlarımız ile irtibat halinde olan ekiplerimiz, hemşehrilerimizin yakacak, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını sahada araştıracak. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan, özellikle bu soğuk havalarda dışarıda kalan, yakacağı bulunmayan vatandaşların tespit edilmesini istedi. Siz hemşehrilerimiz de çevrenizde bu durumda olan vatandaşlarımızı 0266 662 3 662 numaralı çağrı merkezimize iletmeniz durumunda, gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

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