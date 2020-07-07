YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.07.2020 23:10 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı’nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen freeZone online müzik yarışmasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapıyor.

Acun Ilıcalı’nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.
Türkiye’nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen freeZone online müzik yarışmasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapıyor. Yarışmada yapılan halk oylaması ile Finale yükselen Mustafa Örs, büyük final öncesi Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret etti.
Genç yeteneğe yarışmada başarılar dileyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ünlü programcı Acun Ilıcalı’nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen, İlçemizin yetenekli gençlerinden birisi olan Mustafa Örs ziyaretimize geldi. 9 Temmuz Perşembe günü saat20:00’da TV8,5 ile https://youtu.be/iveZMiDaaE4 linkinden canlı olarak yayınlanacak finalde oylamaya katılacak olan kardeşimize verilecek olan linklerden saat 22:00’a kadar ücretsiz olarak oylarımız ile destek vereceğiz. Kendisini kutluyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.
Büyük final, TV 8.5 ile FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve web sitesi üzerinden ücretsiz halk oylaması ile Türkiye’nin yeni genç sesi seçilecek. Yarışmanın birincisi, FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Çınarsuyu sezona hazır

Çınarsuyu sezona hazır

Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.