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Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da Dürümcü Mahsun Usta olarak müşterilerine hizmet sunan Mahsun Gökçur, ‘’Markamız, 20 yıllık bir birikim ve emeğin ürünü.

Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”

İstanbul’da Dürümcü Mahsun Usta olarak müşterilerine hizmet sunan Mahsun Gökçur, ‘’Markamız, 20 yıllık bir birikim ve emeğin ürünü. 2 masalık bir yerle başladık, 5 kardeşim ile birlikte ciddi emek ve zaman harcayarak bu günlerimize geldik’’ dedi.
Restoranlarında kullandığı ürünlerin yüzde 80’ini kendilerinin ürettiğini belirten Mahsun Usta, kendi et tesislerinde ürettikleri etleri müşterilerine sunduklarını vurguladı.
Korona virüs dönemindeki kısıtlamalarda hastanelerde görevli sağlık çalışanları için yemek hazırlayan, restoranlarını yardım amaçlı da kullanan Dürümcü Mahsun Usta , ‘’Korona virüs salgını süresince restoranımız sadece paket servis olarak hizmet verdi. Normalleşme süreci kapsamında artık restoranlarımızda hizmet vermeye başladık. Restoranlarımızda gerekli önemleri aldık. Masa düzeni ve ortamı müşterimizin sağlığı için hassasiyetle hazırladık” dedi.
20 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet veren Mahsun Usta, şeffaflığa da önem verdiğini belirterek, ‘Restoranlarımızda ocaklar, mutfak, salonun ortasındadır. Yani hiçbir şeyi müşterilerimizden saklamıyoruz’’ şeklinde konuştu.

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