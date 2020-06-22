Dürümcü Mahsun Usta engelli çocuklara ziyafet verdi

Korona virüs salgını süresi boyunca sağlık çalışanlarına destek amaçlı birçok hastaneye ve sağlık kuruluşuna ücretsiz yemek gönderen Dürümcü Mahsun Usta, engelli çocuklarla aynı masada buluştu.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya özen gösteren, lezzetleri ve geniş menüsü ile dikkatleri üzerine çeken Dürümcü Mahsun Usta, kendi elleri ile yaptığı kebapları engelli çocuklar ile paylaştı. Restoranında engelli çocukları ağırlayan ve onlarla birlikte vakit geçiren Dürümcü Mahsun Usta, "Çocuklarımız bizler için çok önemli. Elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalışıyoruz. Bugün engelli kardeşlerimizi restoranımızda ağırlıyoruz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Biz onların sadece ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek dünyadaki en güzel duygulardan bir tanesi. Elimizden geldiğince sık sık engelli kardeşlerimizle buluşmaya çalışıyoruz. Korona virüsten dolayı restoranımız sadece paket servis hizmeti veriyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla biz de restoranımızı açtık ve gerekli önlemleri aldık. Restoranımızı tekrar açtığımız bu günlerde engelli kardeşlerimizle bir araya gelmek ve onlarla vakit geçirmek istedik. Onlarla birlikte olmak ve onların mutluluklarına şahit olmak bizler için çok önemli" dedi.

Daha önceden de çeşitli organizasyonlara ve sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten işletmeci Mahsun Gökçur, "Elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz. Bugünde restoranımızda engelli kardeşlerimizi ağırlamak istedik. Birlikte Anadolu Mutfağının eşsiz lezzetlerini tattık. En yakın zamanda kendilerini tekrar ağırlamayı ümit ediyoruz’’ diye konuştu.



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