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Dürümcü Mahsun Usta’dan yaşlılara destek

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Dürümcü Mahsun Usta’nın sahibi Mahsun Gökçur, pandemi sürecinde dışarı çıkışlarına uzun süre kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü yaşlıların her zaman hizmetinde olduklarını söyledi.Güneşli bölgesinde bulunan; 65 yaş üzeri, evlerinde tek yaşayan, dışarıya çıkamayan, ihtiyaç sahibi yaşlılar için Dürümcü Mahsun Usta olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını açıklayan Mahsun Gökçur, “Bu durumda olan değerli yaşlılarımızı bize sosyal medya üzerinden duyurmanız yeterli.

Dürümcü Mahsun Usta’dan yaşlılara destek

Dürümcü Mahsun Usta’nın sahibi Mahsun Gökçur, pandemi sürecinde dışarı çıkışlarına uzun süre kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü yaşlıların her zaman hizmetinde olduklarını söyledi.
Güneşli bölgesinde bulunan; 65 yaş üzeri, evlerinde tek yaşayan, dışarıya çıkamayan, ihtiyaç sahibi yaşlılar için Dürümcü Mahsun Usta olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını açıklayan Mahsun Gökçur, “Bu durumda olan değerli yaşlılarımızı bize sosyal medya üzerinden duyurmanız yeterli. Yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaktan mutluluk duyarız. Bu süreci hep beraber atlatacağımıza ve daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.
Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına da tam destek olarak Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok devlet hastanesi çalışanları için restoranlarında yemek hazırlayıp ulaştıran Dürümcü Mahsun Usta, geldikleri noktada sosyal sorumlukları hiçbir zaman gözardı edemeyecekleri vurguladı. Mahsun Göçer, “Pandemi sürecinde; gerek yaşlılar, gerek ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz, gerek değerli sağlık çalışanları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kardeşçe, milletçe güçlü bir şekilde bu süreci atlatacağımıza inancım tam“ mesajı verdi.

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