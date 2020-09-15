YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden tabanca çıktı

Durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden tabanca çıktı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, polisin durumundan şüphelendiği bir şahsın üzerinden kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, polisin durumundan şüphelendiği bir şahsın üzerinden kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesinde yaşandı. Bölgede görevli polis ekipleri, kaldırım üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada isminin A.A. (25) olduğu belirlenen şüpheliye yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen ses ve gaz fişeği atan tabancadan çevirme olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
Öte yandan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Eskişehir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:33
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.