Duruşma çıkışı karıştı! 'Dilan Polat'ın yakınlarından Banu Parlak'ın yüzüne saldırı' iddiası

İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da yer aldığı 11 kişi, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayına ilişkin hakim karşısına çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşmadan bildirdiği detaylar dikkat çekti. Mahkeme savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Erdinç duruşma sonrası için "Dilan Polat’ın yakınlarından biri duruşma çıkışı Banu Parlak’ın yüzüne yönelik saldırı düzenledi" dedi.
Ancak gazeteci daha fazla detay vermedi. Şükran Polat ise saldırı olmadığını yüzüne tükürüldüğünü yazdı.
Dilan Polat'ın duruşma salonunda kızının adını söyleyerek ağlaması da gündem oldu.