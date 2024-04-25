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  4. Duruşma çıkışı karıştı! 'Dilan Polat'ın yakınlarından Banu Parlak'ın yüzüne saldırı' iddiası

Duruşma çıkışı karıştı! 'Dilan Polat'ın yakınlarından Banu Parlak'ın yüzüne saldırı' iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 15:36
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında Polat çiftçi hakim karşısına çıktı. Mahkeme savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İddialara göre duruşma sonrası Dilan Polat'ın yakınları Banu Parlak'a saldırıda bulundu.

Duruşma çıkışı karıştı! 'Dilan Polat'ın yakınlarından Banu Parlak'ın yüzüne saldırı' iddiası

İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da yer aldığı 11 kişi, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayına ilişkin hakim karşısına çıktı.

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Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşmadan bildirdiği detaylar dikkat çekti. Mahkeme savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ekran Alıntısı

Erdinç duruşma sonrası için "Dilan Polat’ın yakınlarından biri duruşma çıkışı Banu Parlak’ın yüzüne yönelik saldırı düzenledi" dedi.

Ancak gazeteci daha fazla detay vermedi. Şükran Polat ise saldırı olmadığını yüzüne tükürüldüğünü yazdı.

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Dilan Polat'ın duruşma salonunda kızının adını söyleyerek ağlaması da gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya
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