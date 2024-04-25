Dilan Polat duruşma salonunda Engin Polat'ı görünce elini tuttu! Kızını görüp dokunmak isteyince hakim uyardı... Gözyaşları sel oldu

Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın azmettirdiği iddia edilen, güzellik merkezi kurşunlanması olayına ilişkin açılan dava görülüyor. Güzellik merkezinin sahibi fenomen Banu Parlak, 11 sanıklı davayı takip etmek için adliyeye geldi.

CEZAEVİNDEN GETİRİLDİLER

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Dilan ve Engin Polat’ın kızı Nilda Polat, Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı.

AYLIK GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine ‘Serbest meslek’ şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, ‘Kozmetik şirketlerim var’ yanıtını verdi. Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT EL ELE

Dilan Polat, Engin Polat’ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya katılan Dilan Polat’ın beyaz tişört üstüne siyah bir takım giydiği görüldü. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Yan yana geldikleri an çift el ele tutuştu.

KIZINA DOKUNMAK İSTEDİ...

Dilan Polat, Engin Polat’ın elini öptü birkaç dakika sonra ise Dilan Polat sandalyeye oturtuldu. Dilan Polat kızı Nilda’ya dokunmak istedi, ‘Kızım seni çok seviyorum’ dedi. Hakim temas etmenin yasak olduğunu söyledi. Dilan Polat aylık gelirinin sorulması üzerine '200 bin lira' yanıtını verdi.

Olay sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Daltonlar çetesi liderleri olarak bilinen firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir’in de ayrı ayrı 23 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır





