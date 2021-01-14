Duruşmada örgüt propagandası yapmak isteyen teröriste mahkeme heyeti başkanından engel

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, avukatları ile soruşturma kapsamında yeni birleştirilen dosyanın tutuklu sanıkları Burhanettin Şahin ve Mahmut Çimendağ hazır bulundu. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, Fesih Polat, Adil Bingöl ve Mehmet Kaya ise duruşmaya tutuklu bulundukları Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklar E.P, P.Ö. ve M.S.Ö. ise duruşmaya gelmedi. Önceki duruşmalarda Kürtçe konuşmak istediği için savunması alınamayan ve mahkemenin tayin ettiği tercüman aracılığıyla beyanına başvurulmak istenen sanık Kamış, tercüman ile yaşadığı problem nedeniyle Türkçe konuşup örgüt propagandası yapmak isteyince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Kamış, daha sonra Türkçe devam ettiği savunmasında terör örgütüne ne zaman katıldığının önemi olmadığını belirterek, "Burada sonuca göre savunma yapmıyorum. Gerçekleştirdiğim eylem öz savunmadır. Diğer sanıkları tanımıyorum. Dağ kadrosundayken siyasilerle görüşmemeye çalıştım." şeklinde savunma yaptı. İfadesinde yeniden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaya çalışan Kamış, mahkeme heyeti başkanınca "terör örgütü propagandası yapılmayacağı" hatırlatılarak engellendi. Sanık Çimendağ ise terör örgütü mensuplarıyla ilk tanışıklığının 2018 yılında olduğunu aktararak, "Burhanettin Şahin o tarihte traktör ile evime geldi. Yanında iki terörist vardı. Bu kişilerin deşifre olduğunu bana iletti. Evde geç kızlarım bulunduğu ve ellerinde de silah olduğu için korktum. Bir gece evimde kaldılar. Can korkusuyla güvenlik güçlerine durumu söyleyemedim. Daha sonra da iki kez teröristlerle başka adreslere gittik. Güzeldere Mahallesi'ne gittikten bir gün sonra Savcı Küçük ile yeğeninin öldürüldüğünü duydum." diye konuştu.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Burhanettin Şahin de örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve iddianamede adı geçen terör örgütü mensuplarını tanımadığını öne sürdü. Sanıklar Fesih Polat, Adil Bingöl, Mehmet Kaya'nın da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Polat ve Bingöl'ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla başka bir tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. - Olayın geçmişi Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.