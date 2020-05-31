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DÜSOİŞ’tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşverenler Sendikası (DÜSOİŞ) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından korona virüsünden dolayı kapalı olan düğün salonlarıyla alakalı açıklama yapıldı.Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonlarından dolayı kaçak düğünlerin olabileceğini söyleyen Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşverenler Sendikası Adıyaman İl BaşkanI Abuzer Üzümcü, “ Ülkemizde bir çok kısıtlamalar kalktı ve bu durumda kontrolsüz yapılacak olan kaçak düğünlerin önüne geçilemez.

DÜSOİŞ’tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama

Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşverenler Sendikası (DÜSOİŞ) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından korona virüsünden dolayı kapalı olan düğün salonlarıyla alakalı açıklama yapıldı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonlarından dolayı kaçak düğünlerin olabileceğini söyleyen Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşverenler Sendikası Adıyaman İl BaşkanI Abuzer Üzümcü, “ Ülkemizde bir çok kısıtlamalar kalktı ve bu durumda kontrolsüz yapılacak olan kaçak düğünlerin önüne geçilemez. Kapalı olduğumuz aylarda bile rezervasyonlarını iptal Edenler, yasak olmasına rağmen, hiçbir tedbir almadan düğünlerini kontrolsüz, gizli bir şekilde yaptılar ve sonuçlarını ülke olarak basından üzülerek izledik. Oysa düğün salonlarında yapılacak düğünleri kontrol altına almamız daha kolaydır. Bakanlığa pandemiyle mücadele kapsamında önerilerimizi ilettik. Ateşler ölçülerek davetliler salona alınacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak vs. dedik. Pandemi kurulunun, bakanlığımızın, cumhurbaşkanlığımızın, valiliklerin istekleri varsa; yerine getireceğiz dedik. Bizler kurallar dahilinde çalışan firmalarız. Evlilik planları yapan çiftlerimizin de mağduriyeti bir tarih belirlenmediği için halen devam etmekte. Bu yönde hükumetimizin yardımlarını esirgemeyeceğinden eminiz. Tüm dünyada yaşanan covid-19 salgınında elbette ki öncelik, insan sağlığı ve insan yaşamının sağlıklı olmasıdır. Bunların sağlana bilmesi adına alınan tedbirler, hepimizin önceliğidir. Alınan tedbirlerin detaylandırılarak sektörel kuraların pandemiye uygun hale getirilip, faaliyetlerimizin devamlılığının gerekliliği de yüzlerce insanın geleceği açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Yetkili makamlardan bu detayların göz önünde bulundurarak değerlendirmesini ve adım atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

DÜSOİŞ’tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama

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