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Düşük ayarlı bilezikleri 22 ayar diye satan 3 kişi yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.12.2020 21:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde düşük ayarlı bilezikleri 22 ayar diye satan 3 kişi yakalandı.Olay, Tekel Caddesi’nde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde düşük ayarlı bilezikleri 22 ayar diye satan 3 kişi yakalandı.

Olay, Tekel Caddesi’nde bulunan Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bulunan 3 adet düşük ayarlı bileziği 22 ayar diye bozdurmak için kuyumcuya giren E.A.’dan şüphelenen iş yeri çalışanı polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri E.A.’yı dolandırıcılık sucundan gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları inceleme ve araştırmada sonucunda 2 ayrı kuyumcuda üçer adet 6 düşük ayarlı bileziğin 22 ayar olarak satıldığını tespit etti. Düşük ayarlı bilezikleri 22 ayar diye alan kuyumcular şahıslardan şikâyetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kuyumcuda yakalanan E.A. ile birlikte Bafra’ya gelen Ü.A. ve eşi Ö.A.’nın da 2 ayrı kuyumcuda bilezikleri bozdurduğunu tespit etti. Geldikleri aracın plakasını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracın plakasını Samsun’a bildirdi.

Uygulama noktasında yakalandılar
Bafra’da bilezikleri bozdurduktan sonra Ünye’ye geri dönen Ü.A. ve eşi Ö.A., Atakum uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar Bafra’ya getirilerek Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahsılar cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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