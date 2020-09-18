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Düşük gramajlı ekmek satan 60 fırına ceza

MALATYA HABERLERİ  | 18.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Eylül ayında 142 ekmek fırını denetlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Eylül ayında 142 ekmek fırını denetlendi. Denetimlerde belirlenen gramajın altında ekmek sattıkları belirlenen 60 fırına ceza kesildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fırınlarda da rutin kontrollere devam ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre Eylül ayı içerisinde toplam 142 pide fırınının denetlendiği belirtildi. Yapılan denetimler sırasında zabıta ekipleri tarafından, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının yayınladığı 2020 ekmek gramaj ve fiyat tarifesine göre eksik gramajı olan 60 pide fırınına gerekli yasal işlem uygulandığı da ifade edildi.
Zabıta ekiplerinin denetim ve kontrollere devam edileceği açıklandı.

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