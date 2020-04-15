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"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2020" yıl sonuna ertelendi

TRABZON HABERLERİ  | 15.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

"Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2020" yıl sonuna ertelendi

Trabzon'da düzenlenecek "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2020" yıl sonuna ertelendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TTM) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle sıkıntılı bir dönemden geçildiği belirtildi.

Bu süreç nedeniyle 11-12 Haziran'da düzenlenmesi öngörülen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2020" etkinliğinin, yıl sonuna ertelenmesine karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son başvuru tarihi olarak 10 Nisan 2020 belirlenmiş olmasına rağmen, başvuruların 31 Ağustos 2020'ye kadar alınmasına devam edilecektir. Tarafımıza ulaştırılan başvuruların hakları baki kalacak. Bu başvurular içinden proje başvuru formunu güncellemek isteyen proje ekipleri olması durumunda projepazari@ktu.edu.tr adresine mail atarak durumu beyan etmeleri ve 31 Ağustos 2020'ye kadar yeni başvuru formlarını göndermelerini rica ederiz."

Açıklamada, etkinliğin tarihinin ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacağı da vurgulandı.

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