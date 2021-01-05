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Dut pekmezi fabrikalarını incelediler

ERZURUM HABERLERİ  | 05.01.2021 11:18 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya’daki dut pekmezi fabrikalarında incelemelerde bulundular.Fabrika devir işlemlerinin ardından makine takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya’daki dut pekmezi fabrikalarında incelemelerde bulundular.
Fabrika devir işlemlerinin ardından makine takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak. Fabrikada dut pekmezinin yanında kuşburnu ezmesi, elma kurusu, meyve suyu gibi birçok marmelat üretilecek.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, “İlimize ait coğrafi işaretleri olan yöresel ürünlerimiz teker teker markalaştırıp, üretime kazandıracağız. İkinci yatırımımız olan Olur ilçemizin Karnavas dut pekmez fabrikasını devraldıktan sonra Malatya’daki pekmez fabrikalarını ziyaret edip incelemelerde bulunduk şimdi geldik kendi fabrikamızda makine tesisatlarımız ona göre dizayn edip baharla birlikte üretime geçeceğiz. Fabrikamızda pekmezin dışında organik ürünleri değerlendireceğiz. Fabrikamızın yanında pestil ve köme fabrikasını ekleyeceğiz amacımız bölgedeki istihdamı artırmak. Bölgedeki üretime katkıda bulunmak. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Erzurum Valimiz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Olur Kaymakamımıza ve Olur Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

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