YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

ERZURUM HABERLERİ  | 17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme

Olur Ormanağzı Mahallesi’nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi ile Olur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile protokol imzalayarak kiralama yöntemiyle fabrikayı devraldı.Fabrika devir işlemlerinin ardından makina takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak.

Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

Olur Ormanağzı Mahallesi’nde 2011 yılında Köy adına yapılan Dut Pekmez Fabrikasını atıl durumdan kurtarılıyor.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi ile Olur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile protokol imzalayarak kiralama yöntemiyle fabrikayı devraldı.
Fabrika devir işlemlerinin ardından makina takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak. Fabrikada dut pekmezinin yanında kuşburnu ezmesi, elma kurusu, meyve suyu gibi birçok marmelat üretilecek.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, “İş adamlarımızla birlikte bölge ekonomisine katkıda bulunmak için bir çok ilçemizde yatırımlarımıza başladı. Yatırımlarımızı peyderpey devam ettireceğiz” dedi.

Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:24
Öğle
12:16
İkindi
14:38
Akşam
16:58
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Bakan Eczanesi
Yakutiye
Süphan Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Senol Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Horasan Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.