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Duvarla kapattığı arsasından geçen yolu belediye ekipleriyle trafiğe açtı

14.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duvarla kapattığı arsasından geçen yolu belediye ekipleriyle trafiğe açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arsasından geçen yolu duvar örüp ulaşıma kapatan Mehmet Yeşilağaç, belediye ile anlaşarak yeniden trafiğe açtı.

Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan Mehmet Yeşilağaç, bir süre önce satın aldığı evinin yanındaki arsadan geçen ve duvarla kapattığı yolu açması için Kocasinan Belediyesi yetkililerince ikna edildi.

Mahalleye gelen belediye ekipleri, duvar ustası olan Yeşilağaç'ın yola ördüğü duvarı ve sürgülü demir kapıyı kaldırarak yolu trafiğe açtı. Açılan yoldan ilk geçen araç da Yeşilağaç'ın kullandığı minibüs oldu.

AA muhabirine açıklama yapan Yeşilağaç, 25 yıldır bu mahallede oturduğunu söyledi.

Yolu, kendi imkanlarıyla kapattığını belirten Yeşilağaç, şunları kaydetti:

"Ölçümcü getirdim, yolun benim arsamdan geçtiği ortaya çıktı. Böyle olunca ben de yolu kapatmak zorunda kaldım. Kapattıktan sonra belediye açmamı istedi. Ben de belediyeden 'Açmam için burayı imara açacaksınız ve doğal gaz getireceksiniz vatandaş için.' dedim. Benim isteğim bu oldu. Belediyeden ne para talep ettim ne de bir şey. Herkes biliyor, ben para için bir şey yapmadım. Tek isteğim buraya imar ve doğal gaz gelmesidir. Onlar da bunun sözünü verdi."

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