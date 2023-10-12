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Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi

12.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyüne yerleşen 65 yaşındaki kadın, evlerin ve bahçelerin duvarlarını figürlerle süslüyor.

Kudret Bodur, İstanbul'da otomotiv firmasında uzun yıllar çalıştıktan sonra sakin bir emeklilik hayaliyle 16 yıl önce eşi Ahmet Bodur'la Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyüne yerleşti.

Bodur ailesi, kısa sürede köy yaşamına alıştı. Ahmet Bodur doğduğu köyde muhtar seçildi, Kudret Bodur da bahçe işleri ve tavuk yetiştiriciliği gibi kırsalda yapılabilecek işlerle köy yaşamını sürdürdü.

Eşiyle birkaç yıl evvel Ege'de gittiği bir tatil yöresinde duvarları süslü bir köye hayran kalan Kudret Bodur, tatil dönüşü gıpta ile baktığı süslemeleri kendi köyünde yapmaya karar verdi.

Boş duvarları belirleyen ve sahiplerinden izin alan Bodur, duvarları renklendirmeye başladı. Bodur, iki yıldır köyünü süslemeye devam ediyor.

"BEN BU KÖYE AŞIĞIM"

Kudret Bodur, AA muhabirine, köy yaşamına daha önce başlamadığı için pişmanlığı olduğunu söyledi.

Köyü ve köy sakinlerine olan sevgisini bir anlamda çizgi ve resimleriyle anlatmaya çalıştığını belirten Bodur, "Bu köyde doğmadım ama ben bu köye aşığım." dedi.

İki yıldır köyün duvarlarını süslediğini anlatan Bodur, duvarlara yaptığı figürlerle köyünü güzelleştirdiğini söyledi.

Resim sanatına ilişkin herhangi bir eğitimi olmadığını, doğaçlama çalıştığını ifade eden Bodur, "Ben kendime şaşırıyorum, kendimde böyle bir yetenek olduğunu ben de sonradan tespit ettim, böyle bir yeteneğim varmış. İnsanlar ilgi gösterdikçe daha bir şevke geliyorum, daha fazla yapma ihtiyacı hissediyorum. Hepimiz faniyiz, arkamda böyle bir miras bırakmak istedim bu köye." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri köye davet eden Bodur, çok güzel geri dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

"KÖYÜMÜZ ESKİ HALİNDEN ÇOK DAHA İYİ"

Köy sakinlerinden Canan Softoruk, köyün Kudret Bodur'un resimleriyle güzelleştiğini söyledi.

Fotoğraf çektirmek için yerli ve yabancı turistlerin köye gelmeye başladığını ifade eden Softoruk, "Köyümüz eski halinden çok daha iyi." dedi.

Köy sakinlerinden Atiye Uluçay da iki yılda köylerinin resimlerle güzelleştiğini belirtti.

Turizm açısından köylerinin tanınırlığının arttığını kaydeden Uluçay, çalışmadan dolayı çok memnun olduklarını sözlerine ekledi.

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