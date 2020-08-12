YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL’yi iade etti

Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL’yi iade etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanının, döviz bozdurmaya gelen bir kadına 2 bin 690 Euro, o günkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para vermesinin ortaya çıkmasıyla duyarlı müşteri, fazla parayı iade etti.Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi.

Duyarlı müşteri fazladan verilen 22 bin 900 TL’yi iade etti

Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanının, döviz bozdurmaya gelen bir kadına 2 bin 690 Euro, o günkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para vermesinin ortaya çıkmasıyla duyarlı müşteri, fazla parayı iade etti.
Kayseri’de Merkez Bankalar Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi. Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. Bugün döviz bürosuna ulaşan kadın, fazla verilen parayı görevlilere iade etti. Çalışan ise duyarlılığından dolayı müşterisine teşekkür ederek; "Dün fazla verdiğimiz hanımefendi, haberlerden öğrenip, durumu farkedince döviz bürosu yetkililerine parayı iade etti. Duyarlı bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:44
Yatsı
21:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.