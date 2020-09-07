Duyarlı vatandaşlar, dar olan okulun yoluna 2 dönüm arazi hibe ettiler

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden duyarlı Şefketoğlu ve Bayraktar aileleri, dar olan okul yolunun genişlemesi için yaklaşık 2 dönüm yer bağışlayıp kendi elleriyle de bahçe duvarlarını yıktılar.

Van’ın Erciş ilçesi Kışla Mahallesinde faaliyet gösteren Alaattin Sucular İlkokulunun dar olan yolundan dolayı servis araçları ve öğrenciler okula ulaşmakta güçlük çektiğinden dolayı Mustafa Şefketoğlu, Levent Bayraktar ve Aydın Bayraktar isimli mahalle sakinleri yolun genişletilmesi için 2 dönüm araziyi hibe ettiler. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve mahalle muhtarının girişimleri üzerine her şey öğrenciler için diyerek maske ve mesafe kurlarına uyarak mahalle sakinlerinden Bayraktar ve Şefketoğlu ailesi kendi arazilerinden ücretsiz 2 dönüm yer vererek mevcut olan yolun genişlemesini sağladılar. Belediye ekiplerinin yolun kenarlarındaki duvarlarının yıkma çalışmalarına da yardım edip görevlilerle birlikte çalışarak öğrencilerin okullarına gidiş dönüş yollarını genişlettiler. Erciş Belediyesi görevlileri ise yol genişletme çalışması bittikten sonra hemen asfalt çalışmalarına başlayacaklarını belirttiler.

Kışla Mahallesi Muhtarı Şahin Aliş, “Alaattin Sucular 741’ci Sokağı’nın dar olması nedeniyle Kaymakamımızın katkılarıyla Mustafa Şefketoğlu, Levent Bayraktar ve Aydın Bayraktar abilerimizden yer istedik. Onlarda yaklaşık 2 dönüm yer vererekten mahallemizin sokağının genişlemesine yardımcı oldular. Kaymakamımız başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza ve mahalle halımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arsasını bağışlayan mahalle sakini Mustafa Şefketoğlu, “Ben 85 yaşındayım. Yaklaşık 50 sen önce burayı alıp ev yapmışız. Daha sonra mahallemize okul yapıldı. Okulun yolu dar olduğu için öğrenci servisi ve öğrenciler zorluk çekiyordu. Muhtar Şahin Aliş, benden yer istedi. Kaymakam beyin vasıtasıyla bende ona yer verdim. Cenab-ı Hak hayrımızı kabul etsin” dedi.

Mahalle sakinlerinde Levent Bayraktar, “Kışla Mahallesinde oturuyoruz. Mahallemizde bulunan Alaattin Sucular Okulunun öğrencileri okula daha rahat ulaşımının sağlanması için Hacı abimiz Mustafa Şefketoğlu ve Bayraktar ailesi olarak muhtarımız ve Kaymakamımızın talebi üzerine okulumuzun, çocuklarımızın geleceğini için fedakarlıkta bulunduk ve 2 dönüm arazimizi hibe ettik” dedi.

