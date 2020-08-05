Duyarsızlığın bu kadarı pes dedirtti

Düzce’de geçtiğimiz günlerde bir sürücünün aracın içinden attığı sigara sonrası yanan otoyol kenarındaki mera, bu defada duyarsız sürücülerin kurbanı oldu. Yanan araziye yoldan geçen sürücüler çöplerini atınca çöplüğe döndü.

TEM Otoyolu Sarıçökek Köyü mevkiinde 2 Ağustos’ta otoyoldan geçen bir sürücünün attığı sigara sebebiyle otoyol kenarındaki merada otlar yanmdı. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin çalışması neticesi yangın güçlükle söndürülebilmişti.

Aynı alan bu defa da sorumsuz ve duyarsız sürücülerin kurbanı oldu. Yanan arazi, yoldan geçen araçlardan atılan çöpler sebebiyle çöplüğe döndü.

