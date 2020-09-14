YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Duygu için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı

Duygu için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Alaçatı’nın eski muhtarlarından Kazım Alkan’ın torunu olan ve İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz’in yakalandığı lösemi hastalığından kurtulması için Alaçatı ve Bodrum’da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.İzmir’deki özel bir hastanede kardiolog olarak görev yapan Prof.

Alaçatı’nın eski muhtarlarından Kazım Alkan’ın torunu olan ve İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz’in yakalandığı lösemi hastalığından kurtulması için Alaçatı ve Bodrum’da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
İzmir’deki özel bir hastanede kardiolog olarak görev yapan Prof. Dr. İstemihan Tengiz’in eşi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Duygu Alkan Tengiz geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığına yakalandı. Duygu Alkan Tengiz için aylarca kök hücre arandı. Araya pandemi dönemi girdi ve kök hücre bulunamayınca, 12 yaşındaki oğlu Tarduhan’a alınan ilik ile Mayıs ayında kök hücre nakil yapıldı. Tam iyileşti derken geçtiğimiz ay hastalığı yeniden ilerleyen Tengiz için Bodrum, Alaçatı ve İzmir’deki yakınları kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.
Bodrum Merkez, Turgutreis ve Ortakent Mahalleleri ile İzmir’de Türk Kızılay’ın yardımı ile düzenlenen kampanya, 19 Eylül Cumartesi günü de Alaçatı Pazar Yeri’nde 1850 Otel’in önünde, saat 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Duygu ve kök hücre bekleyen tüm hastalar için düzenlenecek kampanya için vatandaşlar desteğe çağrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

İzmir Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:12
İkindi
16:43
Akşam
19:29
Yatsı
20:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Bana evin her odasında tecavüz etti
Bana evin her odasında tecavüz etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.