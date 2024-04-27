Duygu Nebioğlu, Annesiyle ilgili gelen o mesajı görünce okları Metin Akpınar'a çevirdi!

DNA sonuçları ve açtığı babalık davası sonucunda öz babasının Yeşilçam yıldızı Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

14 yıldır görmediği annesine kavuşmaya çalışan Duygu Nebioğlu hem canlı yayındaki hem de sosyal medyadaki açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

"İNSANLARA KANIT OLARAK GELDİK"

Sosyal medyadan kendisine gelen "Program anne-kız buluşturma değil anneyi karalama programına dönüştü" mesajına verdiği yanıtla okları babası Metin Akpınar'a çevirdi.

"Allah sorar hesabını" diyen Nebioğlu hikayesinde, "Sen Metin Akpınar, oturduğunyerden çocuğuna ve onun annesine laf atanlara sessiz kalmaya devam ediyorsun. Allah sorar hesabını ki zaten soruyor. Hiç bir kanıtı olmayan insanlara kanıt olarak geldik. Anneme iftara atanlar dünyada tozunuz kalmasın" ifadelerine yer verdi.







