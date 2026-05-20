Duygusal Zekası Yüksek Çocukların Ortak Özelliği Olan 10 Davranış

1. Yaşadığı duyguyu güvenle ifade eder.



Kendi hislerini saklamak yerine "Şu an biraz endişeliyim" ya da "Bu durum beni çok mutlu etti" diyerek duygularını sizinle paylaşır. Bu dürüstlük, onun duygusal dünyasının ne kadar dengeli olduğunun en güzel kanıtıdır.

2. Çevresindeki arkadaşlarına derin bir empatiyle yaklaşır.



Arkadaşının üzüldüğünü gördüğünde yanına gidip elini tutması ya da bir oyuncağını uzatması tamamen içinden gelir. Başkalarının kalbindeki o ince sızıyı veya sevinci hisseden çok zarif bir kalbe sahiptir.

3. Kendi sınırlarını nazikçe belirtmeyi bilir.

"Şu an yalnız kalmaya ihtiyacım var" ya da "Bu oyuncağı paylaşmaya henüz hazır değilim" diyebilmesi, kendine olan öz saygısını gösterir. Bu netlik, onun ileride de sağlıklı ilişkiler kurmasına yardım eder.

4. Karşısındaki kişiyi büyük bir dikkatle dinler.



Siz ona bir şey anlatırken o an sadece sizin dünyanıza odaklanır. Sizi böylesine anlamaya çalışarak dinlemesi, kurduğu bağların ne kadar samimi ve güçlü olduğunun harika bir işaretidir.

5. Hata yaptığında bunu öğrenmek için bir fırsat görür.

Yanlış bir şey yaptığında suçluluk hissetmek yerine, mahcup bir gülümsemeyle "Bir dahaki sefere daha dikkatli olurum." diyebilir. Hatalarıyla barışık olması, onun gelişim yolculuğunda ne kadar cesur olduğunu gösterir.

6. İnsanlardaki olumlu özellikleri fark etmeyi sever.



Gözlem yaparken genellikle güzelliklere odaklanır. Birinin yardımseverliğini ya da nezaketini görüp takdir etmesi, dünyayı her zaman daha pozitif bir pencereden izlediğini bize anlatır.

7. Heyecanlandığında kendi kendini sakinleştirmeyi başarır.

Duyguları çok yoğunlaştığında derin bir nefes almayı ya da bir an durup düşünmeyi tercih eder. Bu içsel rehberliği sayesinde, en fırtınalı anlarda bile kendi huzurlu limanını bulabilir.

8. Yardımlaşmanın getirdiği mutluluğu gönülden hisseder.



Birine destek olduğunda yüzünde beliren o masum tebessüm her şeye değer. Yardım etmeyi bir görev değil, kalbinden gelen bir sevgi paylaşımı olarak görür ve bu ona çok iyi gelir.

9. Değişen şartlara esnek bir neşeyle uyum sağlar.



Planlar değiştiğinde ya da bekledikleri bir şey olmadığında büyük yıkımlar yaşamak yerine, yeni duruma uyum sağlamaya çalışırlar. "Olsun, başka zaman gideriz" diyebilmek büyük bir esneklik göstergesidir.

10. Kendine olan sevgisini her zaman korur.



Olduğu haliyle değerli olduğunu bilir ve kendini sevmekten vazgeçmez. Bu iç huzuru, onun çevresine de güven veren, ışıl ışıl bir enerji yaymasını sağlar.

Küçük bir not: Her çocuğun duygusal gelişimi kendine has bir hızda ilerler. Onlara bu yolculukta verebileceğimiz en güzel hediye, duygularını özgürce ifade edebilecekleri güvenli ve şefkatli bir yuva sunmak.