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  4. Duyma yetisini kaybetmesine rağmen bırakmadığı judoda şampiyonluklara uzandı

Duyma yetisini kaybetmesine rağmen bırakmadığı judoda şampiyonluklara uzandı

19.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 kez olimpiyatlara katılan işitme engelli Erkan Esenboğa: - "Yaklaşık 12 yıldır işitme engeliler büyükler kategorisinde, 60 kilogramda yenilmezlik rekorunu elimde tutuyorum"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu 36 yaşındaki Erkan Esenboğa, iş kazasında duyma yetisini kaybettikten sonra işitme engelli olarak yarışmaya devam ettiği judoda, Avrupa ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 kez de olimpiyatlara katılma başarısı gösterdi.

Antrenör ağabeyine özenerek 7 yaşında judoya başlayan Esenboğa, genç yaşta geçirdiği iş kazası sonucu işitme engelli oldu.

İşitme cihazı kullanmaya başlayan Esenboğa, engeline rağmen sporu bırakmadı ve antrenörleri Yaşar Elen ile Necip Rahmani yönetiminde çalışarak şampiyonluklara ulaştı.

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2012'de Venezuela'da İşitme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası ve Kata Yarışları'nda birincilik, 2013'te Bulgaristan'da yapılan Dünya İşitme Engelli Olimpiyatları'nda üçüncülük elde eden Esenboğa, 2016'da Samsun'daki İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazandı.

Samsun'da bir yıl sonra düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ferdi ve kata takım müsabakalarında Türkiye'ye 2 altın madalya kazandıran Esenboğa, 2019 ile 2021 dünya şampiyonalarından da madalyayla döndü.

- Olimpiyatlara 4. kez katılmaya hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor adına yarışlarına katılan Esenboğa, olimpiyatlara da 4. kez katılıp altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Esenboğa, AA muhabirine, geçirdiği bir iş kazası sonrası işitme engelli olduğunu söyledi.

İşitme cihazıyla yaşamını sürdürdüğünü ve bu sporu bırakmayıp ülkesini temsil etmekten onur duyduğunu anlatan Esenboğa, şöyle konuştu:

"10 yıldır hiçbir zaman kürsüden düşmedim ve hep Türk bayrağımızı dalgalandırdım. Geçen yıl Brezilya'da olimpiyat 3'üncüsü oldum ki bir sporcunun 3 defa olimpiyatlara gitmesi nadirdir, onlardan biriyim. Allah nasip ederse 2025'te 4. kez olimpiyatlara katılmak için hazırlanıyorum. Yaklaşık 12 yıldır işitme engeliler büyükler kategorisinde, 60 kilogramda yenilmezlik rekorunu elimde tutuyorum."

Eğitimini ve sporu bırakmadığını anlatan Esenboğa, "Yakında Hollanda'da Avrupa şampiyonası olacak. 60 kilo ve kata da yarışacağım, Allah nasip ederse oradan alacağım puanlarla 2025 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. Günde 3 defa antrenman yapıyorum. Dağ koşuları ve kuvvet antrenmanlarıyla hazırlığımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

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