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Düzce Anıtpark 15 Temmuz’a hazırlanıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Düzce’nin en büyük meydanı olan Anıtpark’da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.Tüm Türkiye’de başlayan “15 Temmuz Anma Etkinlikleri” hazırlıkları kapsamında Düzce’de de çalışmalar başladı.

Düzce’nin en büyük meydanı olan Anıtpark’da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Tüm Türkiye’de başlayan “15 Temmuz Anma Etkinlikleri” hazırlıkları kapsamında Düzce’de de çalışmalar başladı. Anıtpark meydanında başlayan hazırlık aşamalarının ardından Anıtpark meydanı, 15 Temmuzda yapılması planlanan “15 Temmuz Anma Etkinliklerine” ev sahipliği yapacak. Anma etkinlikleri süresince vatandaşlar için dinlenme alanları, çadırlar ve çeşitli ikramları dağıtmak üzere stantlar kurulacak. Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği tarafından organize edilecek hazırlık aşaması kapsamında meydana özel bir sahne ve LED ekran kurularak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtpark meydanına canlı bağlantı ile katılması için altyapı düzenlemesi de yapılacak.

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Düzce Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
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Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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