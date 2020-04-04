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Düzce Belediye Başkanı Özlü 65 yaş üstü vatandaşları telefonla aradı

DÜZCE HABERLERİ  | 04.04.2020 18:20 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Özlü 65 yaş üstü vatandaşları telefonla aradı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları aradı.

Vatandaşların hal ve hatırlarını soran Özlü, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yapılan uyarıları dikkate alarak evde kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Belediye olarak her zaman hizmete hazır olduklarını vurgulayan Özlü, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Özlü, bir vatandaşla yaptığı telefon görüşmesinde "Bir sıkıntınız var mı, yapabileceğimiz bir şey var mı?" diye sorarak, "Arkadaşlarımız hazırlar. Özellikle bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz size yardımcı olmak için hazırlar." dedi.

Vatandaş ise Özlü'ye kendilerini aramalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakınlarının kendisine destek olduğunu söyledi.

Özlü bir başka vatandaşla yaptığı görüşmede ise küresel bir salgın olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde evde kalmakta fayda var. Aman dışarı çıkmayın. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bizleri arayın. Sizin her türlü ihtiyacınızı görmeye hazırız." dedi.

Başkan Özlü'ye teşekkür eden vatandaş "Allah devletimize, milletimize, başkanımıza, bakanlarımıza hepsine sağlık sıhhat versin." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce koronavirüs

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