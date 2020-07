Düzce Belediye Başkanı Özlü muhtarlarla bir araya geldi

Belediyenin yapmış ya da yapacak olduğu faaliyetler hakkında bilgiler de veren Başkan Özlü, “İcraat yaparken, işlerimizi yaparken öncelikli olanları bilmemiz gerekiyor. En acil hangisi, en önemli hangisi, bu önceliklendirmeyi de sizlerle beraber yapacağız. Her şeyi bir anda yapamayız. Her şey bir anda olmaz. Öncelik sırasına göre planlayarak yapmak gerekir. Birkaç bilgilendirme yapıp daha sonra sözü size vereceğim. Bütün birim müdürleri burada, birincisi bu geçen sene yıktığımız parklar, bu parkları bu sene yapacağız. Arkadaşlar bu parklar da TOKİ eliyle bir proje ihalesi yapıldı, teslim edildi. İnşaat ihalesi yapıldı. İhalelerin süreleri var 45 gün askıda kalması gerekiyordu. Bütün bu süreler bitti. Bende emin olun en az on defa TOKİ başkanıyla, en az 5 defa da Çevre Bakanıyla konuştum. İki konu vardı. Birisi parklar, diğeri Küçük Sanayi Sitesinin taşınmasıydı. Bu sene parkımızı yapıyoruz. Bizden bir kuruş para çıkmıyor. Yaklaşık 10 Milyon civarında bunun bir maliyeti var. Bu sene sizler bu parkların bittiğini göreceksiniz. On defa düşünüp bir defa adım atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.