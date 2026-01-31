MAGAZİN

Ünlü isimlere şafak baskını! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" gerçekleştirildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.

