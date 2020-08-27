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Düzce Belediyesi 197 aileye yardım eli

DÜZCE HABERLERİ  | 27.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran 197 aileye gıda yardım paketi verildi.Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahipleri ailelerin elinden tutmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran 197 aileye gıda yardım paketi verildi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahipleri ailelerin elinden tutmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvurusu ya da tespiti üzerine yapılan incelemelerde yardım talebinde bulunan ailelerin ihtiyaçları belirlenirken vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeler belediye ekipleri tarafından elden teslim ediliyor. Son başvuru ve taleplerin değerlendirilmesi ve sosyal çalışmacıların yaptığı değerlendirme doğrultusunda 197 aileye gıda yardım paketleri ulaştırıldı.

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