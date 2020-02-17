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Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 17.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.Engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Düzce Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.
Engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Düzce Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında kaldırımlara engelli rampası yaparak engellilerin hizmetine sundu. Yapılan rampalar sayesinde kaldırımlarda daha rahat hareket eden engelli vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

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