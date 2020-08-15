Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi korona virüs sürecinde Düzceli esnaflara 45 milyon lira borç ödendiğini duyurdu.

Korona virüs nedeni ile Düzce’de birçok esnaf tedbirler kapsamında kapatılmıştı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, daha önceki açıklamalarında Düzce Belediyesi’nin borçlu olduğu esnaflara ödemeler yapılacağını açıklamıştı. Pandemi döneminde esnaflara olan borç ödemelerine kademeli olarak başlayan Düzce Belediyesi, esnaflara ve vatandaşlara olan borçları ödemeye devam ediyor.

Düzce Beleyesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, korona virüs sürecinde ayakta kalmaya çalışan esnaflara ve vatandaşlara bugüne kadar toplamda 45 milyon lira borç ödendiği duyuruldu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Burçin Sarıcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce Belediyesi pandemi sürecinde esnafa ve vatandaşa yaklaşık 45 milyon TL ödedi. Personelin tamamının bugüne kadar maaş, ikramiye, tediye, mesai tüm alacaklarını ödeyerek Türkiye’de örnek belediyecilik sergiledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak, kıymetli çalışanlarımız adına, Bakanımıza bir kez daha teşekkürü borç biliriz” dedi.

