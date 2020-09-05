Düzce Belediyesi hibe kaynaklarla gücüne güç katıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aldığı 239 milyona yakın hibe yatırımlarla belediyenin gücüne güç katıyor.

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Burçin Sarıcan, sosyal medya hesabından belediyenin aldığı hibe yatırımları tek tek açıkladı. Sarıcan, Düzce Belediyesinin yaptığı birçok yatırımda kasasında 1 lira dahi çıkmadığını belirterek “Millet Bahçesi 1. etap 10 Milyon TL, Katı Atık Entegre Dönüşüm Fabrikası 55 Milyon TL, 100 adet toplu ulaşım aracı 30 Milyon TL, içme suyu altyapı projesi 100 Milyon TL, Konuralp atık su sistemi arıtma tesisi bağlantısı 30 Milyon TL, Stadyum projesi 5 Milyon TL, Asar Suyu Deresi projesi 2 Milyon TL, Konuralp sokak sağlıklaştırma 1,5 Milyon TL, Arkeolojik kazılar 750 Bin TL, bin 500 ton bütüm, asfalt malzemesi 3 Milyon TL, Çevre Sağlığı Projesi 200 bin TL. Düzce Belediyesi mali disiplin tedbirlerini kararlı şekilde yürütüyor, hibe kazançlarla gücüne güç katıyor. Sistemin mimarı Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye bu imkanlar için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.



PARTNER Reymen sürpriz bir aşka yelken açtı