Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır

Düzce Belediyesi 102 kişilik saha personeli 24 araçlık filosuyla karla mücadeleye hazır. Başkan Dr. Faruk Özlü, tüm ihtimallere karşın 24 saat esasına göre karla en etkin şekilde mücadele edilerek, hizmetlerin sürdürüleceğini söyledi.

Düzce Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. 02 kişilik saha ekibi ve 24 araçlık filosu ile karla mücadele ekibi kuruldu. Bunun içerisinde 7 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 adet greyder, 14 kepçe ve 102 kişilik saha personeliyle birlikte 7/24 esasına göre beklenen karla, ekipler teyakkuz halinde olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye ekipleri tarafından hem kent merkezi hem de şehir genelinde hazırlıkların tamamlandığını ve karla mücadeleye hazır olduklarını belirterek, “Düzce’nin her kar yağışında gördüğümüz özellikle buzlanmanın olduğu bölgelerde oluşabilecek sorunların minimize edilmesi için gereken hassasiyetle hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Yağışın başlamasıyla birlikte özellikle kaldırımda kayıp düşmelerin yaşanmaması için 24 saat tuzlama çalışması gerçekleştireceğiz. Gerek kaldırımlarımız gerekse de yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız ve ekiplerimiz sürekli ring halinde çalışmalarını sürdürecekler. Kazasız belasız bir süreç diliyorum” ifadelerinde bulundu.

