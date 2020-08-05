Düzce Belediyesi katlı otoparkı ihale ile kiraya verecek

Düzce Belediyesi Şerefiye Mahallesi Katlı Otoparkı yayımlanan ihale duyurusu ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Düzce Belediyesi, Şerefiye Mahallesinde bulunan Katlı Otopark ve Araç Yıkama alanı için açık teklif usulü artırma yöntemi ile ihale düzenleyecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “İhale, 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 15:30’ da Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacak. Düzce Belediyesinin açık teklif usulü düzenleyeceği İhaleye katılmak isteyenler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ilgili şartname ve gerekli belgeler hakkında bilgiye ihale saatine kadar ulaşabilecek.

Şartnamedeki şartları karşılayanlar, ihaleye katılmak için istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim ederek ihaleye katılma hakkı kazanacak. İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve istenen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilirler. İhale şartnamesi ve eklerini istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50 TL’dir” denildi.

