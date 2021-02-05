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Düzce Belediyesi şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

05.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 22 madde görüşülerek karara bağlandı.
Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 22 gündem maddesi oylandı. Gündem konuları arasında yer alan yeni pazaryeri ile ilgili olarak imar tadilatı yapılması karara bağlanarak yeni pazaryeri için proje çalışması yapılacağı bildirildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

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Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
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